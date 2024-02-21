Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü durdurulamıyor! 20 maç 18 galibiyet 2 beraberlik

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yeni takımıyla fırtınalar estiriyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Pro Lig takımlarında Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, Arabistan'a damga vurdu.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.
Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 20 maçta 18 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Kadrosunda Neymar, Mitrovic, Ruben Neves ve Malcom gibi yıldız isimlerin yer aldığı Al Hilal liderlik koltuğunda yer alıyor.
56 puanı bulunan Al Hilal en yakın takipçisi Al Nassr'ın 7 puan önünde yer alıyor.
2022/2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 80 puan toplayarak 2. olmuştu.