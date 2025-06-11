Ferdi Zeyrek'in yerine kim gelecek? Yeni başkan nasıl seçilecek? Kanun'a göre...

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Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların %57,3'ünü alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeyrek'in ani vefatı sonrası, "Ferdi Zeyrek'in yerine kim belediye başkanı olacak?" sorusu gündemin ilk sırasına oturdu.

Ferdi Zeyrek'in yerine kim gelecek? Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İşte detaylar...

FERDİ ZEYREK'İN YERİNE KİM GELECEK

Belediye başkanının vefatı gibi olağanüstü durumlarda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirlenmiş yasal prosedürler devreye giriyor. Kanuna göre:

Belediye başkanının vefat etmesi durumunda, en geç 10 gün içinde belediye meclisinin toplanması zorunludur.

Bu toplantıya, meclis birinci başkan vekili, o yoksa ikinci başkan vekili, her ikisi de yoksa en yaşlı üye başkanlık eder.

Belediye meclisi, yeni belediye başkanını kendi üyeleri arasından gizli oy yöntemiyle seçer.

İlk iki turda, adayın seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranır.

Bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk (yarıdan bir fazla oy) yeterlidir.

Üçüncü turda da eşit oy çıkarsa, başkanlık kura çekimi ile belirlenir.

BEKLENTİ CHP'DEN

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önümüzdeki günlerde toplanarak bu yasal süreci başlatması ve yeni belediye başkanını seçmesi bekleniyor.

Zeyrek'in yerine geçecek yeni belediye başkanının büyük olasılıkla CHP'den bir isim olacağını gösteriyor.