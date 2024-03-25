Futbolda dünyanın en iyi 10 genç yeteneği belli oldu! Bakın Türkiye’den hangi isimler listeye girdi… Futbolda 2024 yılının en iyi 10 genç yeteneği GOAL tarafından belirlendi. Söz konusu listeye Türkler de adını yazdırdı. İşte, en iyi 10 genç yetenek arasındaki Türk futbolcular…

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Dünyada futbol alanında en yaygın olarak kullanılan GOAL, dünyanın en iyi genç yeteneklerini listeledi. Yetenekleriyle genç yaşlarında futbol severleri büyüleyen o isimler bir kez daha kesinleşti.

Goal'ün hazırladığı ve 1 Ocak 2005'ten sonra doğan futbolcuların yer aldığı listede o Türk futbolcular yetenekleriyle birçok ismi gerisinde bıraktı.

Yaşları henüz küçük olmasına rağmen yetenekleri çoğu futbolcuya taş çıkartan isimler izleyenleri büyülemeye devam ederken liste o Türk gençlerinin yetenek ve becerilerini bir kez daha gösterdi.

İşte, dünyanın en iyi 10 genç yeteneği…

1-Lamine Yamal (Barcelona)

2-Endrick (Palmeiras - Real Madrid)

3-Warren Zaire-Emery (PSG)

4-Mathys Tel (Bayern Münih)

5-Arda Güler (Real Madrid)

6-Vitor Roque (Barcelona)

7-Kobbie Mainoo (Manchester United)

8-Kenan Yıldız (Juventus)

9-Claudio Echeverri (Manchester City - River Plate)

10-Leny Yoro (Lille)