Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabının son maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, Trabzonspor ve Beşiktaş yarı finale yükseldi.
Futbolseverler Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.
Galatasaray ve Fatih Karagümrük bu sezon 2. kez kozlarını paylaşacak.
Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat Perşembe (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.