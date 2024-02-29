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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları...