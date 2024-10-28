Galatasaray’ın efsanesiydi! Gheorghe Hagi bakın şimdi ne yapıyor

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1 UEFA, 1 Avrupa Süper Kupası, 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 TSYD Kupası...

Barcelonalı Gheorghe Hagi’nin Galatasaray’da yeri bambaşka.

1996 yılında “emekli olurum” düşüncesiyle Sarı-Kırmızılılara katılan Hagi, basında yer alan “bastonuyla oynar, para yemeye geliyor” iddialarıyla adeta hırslandı.

Kendini sahada kanıtlamak için ilk üç lig maçında attığı gollerle, taraftarlara büyük bir gösterinin ilk fragmanını sunmuştu. Takımın abisi, beyni olmuştu.

Galatasaray formasıyla 132 maça çıkan Rumen yıldız, 59 gol atıp, 51 asist yaparak Türk futboluna damga vurdu.

2000-2001 sezonunda, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte sahada yer aldığı jübile maçı ile futbol kariyerine Galatasaray’da veda etti.

Peki, Sarı-kırmızılıların efsanesi şimdi ne yapıyor?

GHEORGHE HAGI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2009 yılında Viitorul Constanța kulübünü kurarak, Romanya futboluna önemli bir katkıda bulundu.

2014'ten beri kulübün koçluğunu üstlenen Hagi, şu anda hem kulübün sahibi hem de yöneticisi olarak görev yapıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, futbolculuk kariyerini sona erdirdikten sonra teknik direktörlük kariyerine adım attı.

2001 yılında Romanya Milli Takımı'nın başına geçen Hagi, 5 Eylül 2001 tarihinde 2002 Dünya Kupası grup eleme maçında ilk kez takımın başında sahaya çıktı. Ancak, bu ilk deneyiminde arzuladığı başarıyı elde edemedi.

2003-2004 sezonunda Bursaspor ile anlaşıp kısa bir süre sonra, 12. hafta sonunda yeşil-beyazlı kulüpten istifa etti.

Aynı sezonun sonunda, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla Hagi, sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak göreve başladı.

2004-2005 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Hagi, bu süreçte Fenerbahçe'ye karşı tarihi bir 5-1’lik galibiyetle 14. Türkiye Kupası’nı kazandırarak önemli bir başarı elde etti. Hagi yönetimindeki Galatasaray, sezonu 76 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Daha sonra, 2005-2006 sezonunun ortasında FC Poli Timișoara’nın başına geçen Hagi, 2007-2008 sezonunda Steaua Bükreş’in teknik direktörlüğünü üstlendi.

Galatasaray'a ikinci kez dönen Hagi, 25 Mart 2011 tarihinde bu görevden ayrıldı. Şimdi ise kurduğu takımın başında.

2021 yılında iki kulübün birleşmesiyle Farul Constanța, Viitorul'un yerini aldı.