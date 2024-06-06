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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu’ndan katılacak olan Galatasaray'ın maçlarını ne zaman oynayacağı merak ediliyor. İşte o tarih...