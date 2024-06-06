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2024-2025 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları hakkında aramalar hız kazandı.
2023/2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.
Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.
Galatasaray, play-Off turunu geçmesi durumunda grup aşamasına katılacak.
Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih...
Play-off turu maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi, Play-off turu karşılaşmaları rövanş usulü oynanırken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 20-21 Ağustos 2024 tarihinde çıkacak.