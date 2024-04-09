Gece uyumadan kaşık kaşık yiyin, sabaha 2 beden incelin Kilo problemi olanlar bu habere çok sevinecek. Yoğurtla hazırlanan bu kürü gece uyumadan önce yiyen, istenmeyen kilolarına veda edecek.

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Sağlıklı beslenme trendleri arasında popülerliği giderek artan bir atıştırmalık tarifi var; yoğurt ve limon pulbiber kürü.

Bu hafif ancak etkili atıştırmalık, gece yatmadan önce tüketildiğinde yağları yakma ve sindirimi düzenleme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yoğurdun besleyici özellikleri, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olurken, limon pulbiber karışımıyla bir araya geldiğinde bu etkiler daha da artıyor.

Bir kase yoğurdun üzerine limon suyu sıkıp üzerine pul biber serperek hazırlanan bu kür, sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.

İşte tarifi…

Yağları cayır cayır yakacak

Bir kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı acı pul biber ve yarım limonun suyunu bir araya getirerek harika bir atıştırmalık elde edebilirsiniz.

Üstelik, içine 1 bardak su ekleyerek daha da lezzetli bir içecek elde edebilirsiniz.

Hem hafif hem de sağlıklı olan bu kür, özellikle kilo vermek isteyen kadınlar tarafından sıkça tercih ediliyor.