Genel Af Yasası çıktı mı, çıkacak mı? Bakan'dan son nokta: Nisan 2025 infaz düzenlemesi...

Yağmur Uçar

Genel af yasası son durum haberleri yakından takip ediliyor.

Bir süredir gündemi meşgul eden genel af beklentisine son noktayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç koydu.

Tunç, affın söz konusu olmadığını açıkladı.

Hükümlüler ise son dakika genel af yasası ve infaz düzenlemesi başlıklarını sıklıkla araştırıyor.

İşte, konuyla ilgili son bilgiler...

AF GELECEK Mİ 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 18 Mart'ta yaptığı açıklamada bazı ifadelerin "af" şeklinde yorumlandığını ancak gündemde genel affın bulunmadığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Mesela hasta hükümlüler... 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. 'Kovid-19 izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik, 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu.

Oradaki husus tamamen Kovid izni süreciyle ilgili. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Kovid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Kovid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu.

Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı.

GENEL AF SON DAKİKA 2025

31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil."

İNFAZ DÜZENLEMESİ 2025

Adalet Bakanı Tunç, kamuoyunda "4/4" olarak bilinen mükerrirlere özgü infaz rejimine ilişkin soru üzerine, "Bu konu cezaevlerinde mükerrir durumda olanlarla ilgili yani tekraren basit suç işleyenlerin cezaevinde koşullu salıvermeden yararlanıp yararlanamayacağıyla ilgili bir husus." bilgisini paylaştı.

Ceza infaz mevzuatı kapsamında bir kişi, terör, cinsel suçlar, uyuşturucu suçu haricinde basit suçlar bakımından ilk kez suç işlediği zaman cezasının yarısını cezaevinde geçirirken, koşullu salıverilmesine son 1 yıl kalan hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlandığını anımsatan Tunç, ikinci suç işlenmesi halinde cezasının 2/3'ünün, üçüncünün işlenmesi halinde ise cezasının tamamının yani 4/4'ünün cezaevinde geçirildiğini aktardı.

"Burada bir terör suçlusu ya da uyuşturucu suçlusunun cezasını 3/4'lük bölümünü cezaevinde geçiriyorken, basit suçlardan cezaevinde olanların cezalarını neden 4/4'ünü cezaevinde geçirdiklerine dair yakınmalar oluyor." diyen Tunç, "Cezaevinde bu durumda olanların cezalarının 3/4'ünü yatarak dışarı çıkma ümidiyle ıslah olmasının kolaylaşacağına dair çok sayıda başvuru yapılıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması hususu tabii ki milletvekillerimizin, yüce Meclisimizin takdiridir." ifadelerini kullandı.