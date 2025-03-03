Gözleriniz sık sık dalıyorsa dikkat; Sebebi o hastalık çıkabilir...

Yağmur Uçar

Günlük hayatımızda normalmiş gibi gelen bazı durumlar, aslında hastalıkların habercisi olabilir.

Göz dalması, bu durumlardan birisidir.

Sık sık gözleriniz dalıyorsa, hafife almamakta fayda var. Çünkü altında yatan ciddi sebepler çıkabilir.

Özellikle o sinsi hastalık, göz dalması belirtisi ile kendisini belli ediyor.

İşte dikkat etmeniz gerekenler...

İŞTE NEDENİ

Göz dalması, genellikle göz kaslarının yeterince hızlı ve doğru bir şekilde uyum sağlamamasından kaynaklanır.

Fiziksel ya da zihinsel yorgunluk, göz kaslarının düzgün çalışmasını engelleyebilir. Ancak uzmanlar, ciddi bir konuda uyarıyor;

Sürekli göz dalması yaşayan kişilerde "beyin sisi" adı verilen bir durum ortaya çıkabilir.

Beyin sisi, zayıf konsantrasyon, kafa karışıklığı, düşünce bulanıklığı, unutkanlık ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir.

Uzun süre ekran başında vakit geçirmek, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek şeker tüketimi ve stres gibi faktörler beyin sisine yol açabilir.