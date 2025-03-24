Güncel altın fiyatları: 24 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
24 Mart 2025 Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 24 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.690 TL
Satış: 3.691 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.984 TL
Satış: 6.126 TL
Yarım altın
Alış: 11.931 TL
Satış: 12.253 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 24.825 TL
Satış: 25.200 TL