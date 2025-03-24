Güncel altın fiyatları: 24 Mart 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

24 Mart 2025 Pazartesi gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 24 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.690 TL

Satış: 3.691 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.984 TL

Satış: 6.126 TL

Yarım altın

Alış: 11.931 TL

Satış: 12.253 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 24.825 TL

Satış: 25.200 TL