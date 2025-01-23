Halk otobüslerinde yeni sistem başladı: Artık böyle ödenecek

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Nevşehir, yerli ödeme sistemi Troy’u toplu taşıma hizmetlerinde kullanmaya başlayan şehirlerden biri oldu.

Şehir merkezinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerinde artık Troy özellikli banka ve kredi kartları ile ödeme yapılabiliyor.

Ayrıca, ön ödemeli kartlar da yeni ödeme yöntemine dahil edilerek, vatandaşlara daha fazla ödeme seçeneği sunuluyor.

HEM DAHA KOLAY, HEM DAHA GÜVENLİ

Nevşehir Kent Haber’de yer alan habere göre; Nevşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, bu yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, toplu taşıma yolcuları artık daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor.

Türkiye genelinde Troy Kart kullanılan şehirlerden biri haline gelen Nevşehir, bu adımla dijitalleşme sürecine büyük bir katkı sağlamış oldu.

Yeni ödeme sistemi, toplu taşıma kullanıcılarının ödemelerini nakit taşımadan, tek bir kartla yapabilmesine olanak tanıyor. Bu, hem kullanıcılar hem de ulaşım hizmetleri için büyük bir kolaylık sunuyor.