Hayat kurtaran teknik: Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nasıl yapılır? Hayat kurtaran ilk yardım işlemlerinin başında yer alan Heimlich manevrası hakkında aramalar hız kazandı. Heimlich manevrasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Heimlich manevrası nedir ve nasıl yapılır? İşte yanıtı...

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Heimlich manevrası, boğulan bir kişinin soluk borusuna kaçan bir cismi çıkarmak için uygulanan bir yöntemdir.

Heimlich manevrası adını, uygulamanın yaratıcısı olan Henry Heimlich’ten almıştır.

Heimlich manevrası, hayat kurtaran ilk yardım işlemlerinin başında yer almaktadır.

Peki, Heimlich Manevrası nedir ve nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Heimlich Manevrası nedir?

Heimlich manevrası, bir kişinin boğulduğu durumlarda uygulanan bir ilk yardım tekniğidir. Bu manevra, boğazda sıkışan bir cismin dışarı atılmasına yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Genellikle kişinin sırtına yumruk vurularak veya karın bölgesine baskı uygulanarak gerçekleştirilir. Ancak, bu manevrayı uygulamadan önce eğitim almak önemlidir.

Heimlich Manevrası nasıl yapılır?

- Kişiyi sakinleştirin ve hava almasına izin verin.

- Ayakta duran kişinin arkasına geçin ve ellerinizi bileklerinden kavrayın.

-. El bileklerinizi kişinin göğsünün altına, mide bölgesine yerleştirin.

- Diğer elinizi üstte tutarak, el bilekleriniz arasında sıkı bir kavrama oluşturun.

- Hızlı ve güçlü bir şekilde, yukarı doğru itme hareketi yaparak kişinin karın bölgesine baskı uygulayın.

- Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın, ancak dikkatli olun ve gerektiğinde yardım çağırın.

- Yabancı cisim dışarı çıkana ve kişi rahat nefes alabilene kadar tekrarlayın

Heimlich manevrası hamileler için birkaç farkı uygulama içermektedir. Eğer boğulan kişi hamile ise karın üzerine baskı yapmak yerine, baskılar göğüs kemiğine doğru yapılmalıdır.

Eğer boğulan kişi 1 yaşından küçükse heimlich manevrası yaparken şu adımlar izlenmelidir:

- Bebeği, göğsü önkolunuza dayanacak şekilde yüzüstü çevirin.

- Başlarının vücutlarından daha aşağıda olduğundan emin olun.

- Elinizin topuğuyla bebeğe kürek kemiklerinin arasına beş kez vurun. Vuruşlar sert olmalı ancak yaralanmaya neden olacak kadar şiddet uygulamamaya dikkat edin.

- Bebeğin ağzını kontrol edin ve görünür nesneleri çıkarın.

- Bebeğin ağzını görünür nesneler açısından tekrar kontrol edin. Yabancı cisim çıkana kadar bu işlemi tekrarlayın.