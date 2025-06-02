Haziran ayı hacamat günleri 2025: Hangi günler sünnettir

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İslam'ın da önerdiği bir tedavi yöntemi olan hacamat, oldukça ilgi görüyor.

Vücuttan kirli kanın atılmasını sağlayan, toksinleri arındıran, kanı temizleyen ve ağrıları azaltan bir tedavi seçeneği olan hacamat, "kupa terapisi" olarak da tıpta geçiyor.

Hacamat yaptırmak için hazırlananlar, dinen de uygun günlere denk getirmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda, "haziran ayı hacamat günleri 2025" başlığı sıklıkla araştırılıyor.

Hacamatın sünnet belirtilen günlerde yapılması daha etkili ve uygun bulunuyor ancak acil tedavi durumlarında her an uygulanabiliyor.

Peki; haziran 2025 hacamat günleri hangileri? İşte takvim...

HAZİRAN AYI HACAMAT GÜNLERİ 2025

Hacamat için genellikle Çarşamba ve Cumartesi günleri uygun görülmez. Bu günlerde hacamat uygulamalarının daha az etkili olduğu düşünülmektedir.

2025 yılı Haziran ayında dolunay 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecektir. Dolunay günleri, hacamat için genellikle uygun kabul edilmez.

Uygun olan günler ise:

13 Haziran 2025 Zilhicce 17 Cuma

15 Haziran 2025 Zilhicce 19 Pazar

17 Haziran 2025 Zilhicce 21 Salı (Altın Gün)