Hem kışı hem baharı yaşıyorlar! İşte, iki mevsimi aynı anda yaşayan o şehir… Böylesi görülmedi! Aynı ilin bir tarafında bahar diğer tarafında kış yaşanıyor. Şehrin bir ilçesinde soğuk etkisini göstermeye devam ederken diğer bir ilçesinde sıcaklıklar artıyor bahar havası yaşanıyor. İşte, ilçelerinde iki mevsimin bir arada yaşandığı o il…

ensonhaber.com

Hakkari’de görenlere şaşkına çeviren bir olay yaşanıyor. Şehrin iki ayrı ilçesinin birinde bahar diğerinde kış yaşanıyor.

Hakkari kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta olan Yüksekova ilçesinde soğuk hava etkisini devam ettirirken ilçeye yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan aynı zamanda Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Derecik ilçesinde ise bahar havası etkisini gösteriyor.

Son yılların en sıcak Şubat ayının yaşandığı Derecik’te hava sıcaklığı 20 derece ölçülüyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde devam eden soğuk havada kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Derecik’in tam aksine durum yaşayan Yüksekova’da ise dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Söz konusu şehrin bir ilçesinde soğuk hava dolayısıyla olumsuz yönde etkilenen hayata nazaran diğer ilçesinde yaşanan bahar havası vatandaşların piknikleriyle sürüyor.

Yüksekova’da yaşayan vatandaşlar ise bu duruma şaşkınlıklarını, “Buranın kışı hem sert, hem de uzun geçiyor. Ortalama 6 ay kış sürecini yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hayvancılık ve tarım da oldukça zorlu geçiyor. Hayvancılık bu bölgede daha masraflı oluyor.

Burada kar 6 ay boyunca yerde kalabiliyor. Kasım ayının sonlarına doğru Yüksekova'nın kış mevsimi başlıyor. Derecik'te ise ocak ayında başlıyor. Şubat ayının sonu olmasına rağmen Derecik'te hayvanlar meralarda otlatılıyor. Burada otlar yeşerirken, Yüksekova'da halen dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor" ifadelerini kullandılar.