Herkes takıntı diyor ama tedavisi yok! Anne karnında olduğu zamanı bile hatırlıyor… Hafızanızın ne kadar derinine inerseniz inin anne karnında olduğunuz anları hatırlamanız herkes için imkansızdır. Ancak Rebecca Sharrock isimli kadında öyle bir hafıza var ki annesinin karnındaki halleri de dahil hayatının yüzde 95’ini hatırlıyor.

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Hafızanızı ne kadar zorlarsanız zorlayın kaç yaşından itibaren olan anılarınızı hatırlayabilirsiniz ki. Çoğu kişinin buna cevabı belki 3 yaşında olduğu halleri belki de okula başladığı ilk zamanlar olur.

Ancak 34 yaşında ki Rebecca Sharrock hatırlama durumu o kadar garip ki hayatının yüzde 95’ini hatırlayailiyor. Ve bu yalnızca Rebecca Sharrock söylediği bir gerçeğin dışında uzmanlar tarafından da onaylanan bir durum.

Avusturya’nın Brisbane eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki Sharrock hafızasında şu ana kadar olan her şeyi mıh gibi tutabiliyor. Bunu yapmak için ise kendini zorlamasına hiç gerek yok onun için yaşanan her şey adeta dün gibi.

Sharrock yaşadığı bu duruma ise H-SAM denilen ve dünyada onunla birlikte yalnızca 62 kişide yaşanan bir hafıza durumu. Ve bu durumun herhangi bir tedavisi de ne yazık ki bulunmuyor.

12 günlük olduğu zamanı bile hatırlıyor…

Hafızası güçlü olduğu için hayatının yüzde 95’ini çok net bir şekilde hatırlayan Rebecca Sharrock il başlarda bu durum için çeşitli doktorlara gitmişti. Gerçekleştirdiği onlarda doktor ziyaretinin ardından yaşadığı bu duruma Hyperthymesia teşhisi konulmuştu.

Başlarda yaşadığı her şeyi dün gibi hatırladığı için sorunlar nedeniyle henüz 16 yaşındayken OKB teşhisi almıştı. Bu teşhisin ardından yaşamındaki en uzak anıları hatırlamaya çalışan Rebecca, henüz 12 günlükken çekilmiş olduğu fotoğrafa bakar bakmaz o gün neler yaşadığını bile hatırladığını fark etti.

Bu anısının ardından kendisini biraz daha zorlayarak daha da ileri gitmeye çalıştı. Düşününce başını bacaklarının arasında buruşturarak durduğu bir anısını hatırladı. O anıyla ilgilisi ise şu cümleleri kullandı: "Sahip olduğum en eski hatıram, çok genç olduğum için tarihlendiremiyorum. Başımı bacaklarımın arasına sıkıştırdığımı, buruştuğumu hatırlıyorum. Araştırmacılar bana bunun rahimdeyken olabileceğini söyledi. Ya da doğduktan hemen sonra da olabilirdi."