Herkesi ilgilendiriyor! Marketlerde ödenen o ücretler iade alınabilecek

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Market, pastane ya da tatlıcılardan alışveriş yaparken farkında olmadan ödenen o ücretler meğer iade edilebiliyormuş

Herkesin de bildiği gibi herhangi bir yerden tatlı alınırken, ürünler kutular içerisinde tartılarak satılıyor. Ancak bu durum, tüketicilerin farkında olmadan ekstra ücret ödemesine neden olan durumların arasında yer alıyormuş.

Alınan ürünün tartılmasının ardından talep edilen ücret, tüketicilerin mağdur edilmesi anlamına geliyormuş.

O ÜCRETLER İADE EDİLEBİLİYOR!

Tüketici Federasyonları Başkanı Aydın Ağaoğlu, kutu ile tartılan ürünlerin alışverişleri hakkında tüketicileri uyararak, ambalajın ağırlığının fiyata dahil edilmesinin haksız bir uygulama olduğunun altını çizdi.

Ağaoğlu, tüketicilerin bu duruma dikkat etmeleri ve haklarını savunmaları gerektiğini vurgulayarak fazladan ödediği ücreti talep edebileceğini aktardı.

Ambalajı gramaja dahil etme uygulaması, esnaf arasında yaygın bir alışkanlık olarak dikkat çekerken Ağaoğlu, "Bir kilo tatlı neredeyse 1.000 TL'yi buluyor. Bu rakamın neredeyse 80 lirası kutuya gidiyor. Vatandaşın bu bedeli geri isteme hakkı var" ifadeleriyle uygulamanın haksız olduğunu belirtti.