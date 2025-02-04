Hızır Orucu 2025: Hızır orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

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Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan Hızır Orucu, her yıl Şubat ayının ikinci haftasında üç gün boyunca tutuluyor.

Manevi arınmanın ve bolluğun simgesi olarak görülen bu oruç, Hızır’ın bereket ve şifa getirdiğine inanılan günlerde yerine getiriliyor.

Hızır Orucu süresince oruç tutanlar, dua ederek ve ibadet ederek Hızır’ın himmetini talep ediyor.

Bolluk, bereket ve huzurun sembolü olan bu özel günlerde, Alevi toplumu birlik ve dayanışma içinde hareket ediyor.

Alevi-Bektaşi kültürüne göre, Hızır darda kalanların yardımına koşan, sıkıntıya düşenlere umut olan kutsal bir varlık.

Oruç süresince edilen dualar, yalnızca bireysel manevi arınma için değil, aynı zamanda toplumun huzuru ve refahı için de yapılıyor.

2025 HIZIR ORUCU NE ZAMAN?

Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yeri olan Hızır Orucu, bu yıl 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında tutulacak.

Her yıl Şubat ayının ikinci haftasında gerçekleştirilen bu manevi ibadet, genellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine denk gelecek şekilde uygulanıyor.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan Hızır Orucu, gece yarısından itibaren başlayıp gün batımına kadar devam eden üç günlük manevi bir ibadettir.

Bu süreçte hiçbir şey yenilip içilmez ve orucun son günü olan Perşembe günü cem ibadetiyle tamamlanır. Talipler, bu kutsal günün sonunda bağlı oldukları pirin evine giderek lokma paylaşır, dualarını alır ve cem hizmetine katılır.

Hızır Orucu’nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise gençler arasında yaygın bir inanç olarak sürdürülmesidir.

Bekar gençler, oruç boyunca su içmeyerek geceyi geçirirler. İnanca göre, rüyada kimin elinden su içtiklerini görürlerse, o kişinin kaderlerinde yazılı olduğu düşünülür.

Bu gelenek sadece evlilikle sınırlı kalmaz; aynı zamanda kişinin hayatında gerçekleşmesini istediği dilekler için de uygulanır.