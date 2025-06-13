HPV aşısı ücretsiz mi oldu 2025? Kimler yaptırabilir? Yaş sınırı açıklandı...

HPV, Human Papilloma Virus'un kısaltmasıdır. Türkçesiyle "İnsan Papilloma Virüsü" olarak adlandırılır. Cinsel yolla bulaşan en yaygın virüslerden biri.

Türkiye’de HPV ile mücadelede hem erken tarama hem de aşı programına geçişle birlikte, önümüzdeki dönemde rahim ağzı kanseri gibi vakalarda önemli düşüşler hedefleniyor.

Bu kapsamda, "ücretsiz HPV aşısı" müjdesi verildi.

Aşı üretimi konusuna değinen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin 13 aşıyı vatandaşlara ücretsiz ulaştıran bir sistem kurduğunu aktardı.

Bakan Memişoğlu, "HPV (Human Papilloma Virüs) aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.

HPV aşısı olmak isteyenler, "ücretsiz mi", "kimler yaptırabilir", "HPV aşısı etkileri" gibi başlıkları araştırmaya koyuldu.

Peki; HPV aşısı ücretsiz mi oldu? Kimler HPV aşısı yaptırabilir? İşte bilgiler...

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ 2025

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla HPV aşısı ücretsiz hale getirilecek. Bu aşı, 13 yaşındaki çocuklar için geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konu ile açıklaması şu şekilde:

"2026'da kuduz aşısını antijenle beraber üretebilir hale geleceğiz. Diğer aşıları da çok kısa zamanda Türkiye'de üretebilir hale gelmiş olacağız. Kendi aşılarımızı biz yapacağız. Başka bir müjde de vermek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle HPV dediğimiz virüsle ilgili spekülasyonlar oluyor, onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Bunun esasında 200 tipi var, farklı varyasyonları var. Esas kanser yapma riski olan özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programını başlatacağız 2025'in sonunda, 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz, 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacak hale geleceğiz. Bunu speküle ediyorlar. HPV'yi tarıyoruz şu anda, SMA'yı da tarıyoruz. HPV aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız."