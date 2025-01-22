Hurda araç teşvikinin kapsadığı araçlar belli oldu! İşte, teşvikten yararlanan araçlar

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi beklenen hurda araç teşviki yasa teklifinin detayları son günlerde en çok merak edilenler arasındaki yerini koruyor.

Belli bir yaşın üzerinde olan araçları kapsayacak bu teşvik programının detayları pek çok kişi tarafından araştırıyor.

TBMM’ye önerilen bu düzenleme, eski araçların hurdaya ayrılması durumunda yeni yerli araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanmasını amaçlanırken hangi araçların bu kapsama dahil edileceği belli oldu.

O YAŞIN ÜSTÜNDE ARACI OLANLAR YARARLANACAK

TBMM’ye sunulan söz konusu yasa teklifinin, 25 yaş ve üzerindeki 2000 model altı tüm motorlu araçları kapsayacağı belirtildi. Teklifin kabul edilmesi durumunda özellikle eski model araç sahipleri için bu teşvik, ekonomik bir fırsat yaratmayı hedefliyor.

Hurda araç teşvikiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, yasa tasarısının Meclis gündemindeki durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.