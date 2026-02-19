Hurma çekirdeklerini şimdiden biriktirin, kahve gibi için...

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan hurma, yalnızca meyvesiyle değil çekirdeğiyle de dikkat çekiyor.

Çoğu zaman çöpe atılan hurma çekirdekleri, aslında farklı bir şekilde değerlendirilerek bambaşka bir ürüne dönüşebiliyor.

Son dönemde özellikle doğal ve kafeinsiz alternatifler arayanların ilgisini çeken hurma çekirdeği, kavrulup öğütülerek kahve benzeri bir içecek haline getiriliyor.

Peki, hurma çekirdeğinden kahve nasıl yapılır? İşte, değerlendirme yöntemi...

HURMA ÇEKİRDEĞİ KAHVESİ TARİFİ

Hurma çekirdeğinden kahve yapmak için öncelikle çekirdeklerin güzelce yıkanıp üzerindeki meyve kalıntılarından arındırılması gerekiyor.

Ardından tamamen kurutulan çekirdekler, 180–200 derece fırında yaklaşık 20–30 dakika kavruluyor.

Kavrulma sırasında rengi koyulaşan ve hoş bir koku yayan çekirdekler soğuduktan sonra rondo ya da kahve öğütücüsünde ince toz haline getiriliyor.

Elde edilen bu toz, Türk kahvesi gibi cezvede pişirilerek tüketilebiliyor. Kafein içermemesi nedeniyle özellikle akşam saatlerinde rahatlıkla içilebilen hurma çekirdeği kahvesi, daha yumuşak ve hafif aromalı bir tada sahip.

Ayrıca lif ve antioksidan açısından zengin olduğu belirtiliyor.