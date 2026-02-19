İftar Duası: Peygamber Efendimizin oruç açma duası

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, gün boyu süren sabrın ardından iftar vaktiyle birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açıyor.

İftar anı, dua ederek yemeğe başlamak büyük önem arz ediyor.

Bu nedenle pek çok kişi “iftar duası nasıl okunur?”, “oruç açarken hangi dua okunur?” ve “sofra duası nedir?” sorularına yanıt arıyor.

İşte iftar öncesi ve oruç açarken okunması tavsiye edilen dualar...

İFTAR DUASI:

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) tavsiye ettiği en meşhur iftar duası şöyledir:

"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü. Ve savme'l-gadi min şehr-i ramazâne neveytü, fağfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvenip dayandım ve senin rızkınla iftar ettim. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUA

Allahumme inni leke sumtu ve bisiklete amantu ve alayka tevekkeltu ve ala rızk-ika-eftartu.

Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.