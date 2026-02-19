UEFA Avrupa Ligi play-off heyecanı: İşte 19 Şubat maçları ve kanalları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maç programı kapsamında birbirinden önemli karşılaşmalar bugün sahne alacak. Peki, 19 Şubat 2026 UEFA maçları saat kaçta? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…
Futbolseverler 19 Şubat Perşembe günü ekran başına kilitleniyor.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının oynanacağı bu gecede, Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa yürüyüşü devam ediyor.
TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak dev karşılaşmaların yanı sıra, Tabii platformu üzerinden yayınlanacak Avrupa maçları da futbolseverlerle buluşacak.
İşte 19 Şubat 2026 maç programı ve yayın kanalları:
19 ŞUBAT HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Maçları:
20:45 PAOK-Celta Vigo (TRT Tabii Spor)
20:45 Brann-Bologna (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (TRT 1)
20:45 Dinamo Zagreb-Genk (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Ludogorets Razgrad-Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Celtic-Stuttgart (TRT Tabii Spor)
23:00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Lille-Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)
UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçları:
20:45 Sigma Olomouc-Lausanne Sports (TRT Tabii Spor 4)
20:45 KuPS Kuopio-Lech Poznan (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Zrinjski Mostar-Crystal Palace (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Noah-AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 6)
23:00 Drita-Celje (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Omonia Nicosia-Rijeka
23:00 Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)
23:00 KF Shkendija-Samsunspor (TRT 1)