UEFA Avrupa Ligi play-off heyecanı: İşte 19 Şubat maçları ve kanalları

Futbolseverler 19 Şubat Perşembe günü ekran başına kilitleniyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının oynanacağı bu gecede, Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa yürüyüşü devam ediyor.

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak dev karşılaşmaların yanı sıra, Tabii platformu üzerinden yayınlanacak Avrupa maçları da futbolseverlerle buluşacak.

İşte 19 Şubat 2026 maç programı ve yayın kanalları:

19 ŞUBAT HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Maçları:

20:45 PAOK-Celta Vigo (TRT Tabii Spor)

20:45 Brann-Bologna (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (TRT 1)

20:45 Dinamo Zagreb-Genk (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Ludogorets Razgrad-Ferencvaros (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Celtic-Stuttgart (TRT Tabii Spor)

23:00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Lille-Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 1)

UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçları:

20:45 Sigma Olomouc-Lausanne Sports (TRT Tabii Spor 4)

20:45 KuPS Kuopio-Lech Poznan (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Zrinjski Mostar-Crystal Palace (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Noah-AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 6)

23:00 Drita-Celje (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Omonia Nicosia-Rijeka

23:00 Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)

23:00 KF Shkendija-Samsunspor (TRT 1)