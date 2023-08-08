İçi geçen salatalıkları kütür kütür yapın! 10 dakika sürmüyor... Sıcak havalarında etkisiyle meyve-sebzeler daha çabuk bozuluyor. Özellikle salatalıklar, gün aşırı dayanmıyor. Ancak yumuşayan salatalıkları dalından koparılmış gibi yapmanın bir yöntemi var. İşte tek yapmanız gereken...

Özene bezene aldığınız salatalıklar, birkaç güne yumuşuyorsa dikkat... Çöpe atmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Suyunu kaybeden ve yumuş yumuş olan salatalıkları dalından koparılmış kadar taze hale getirmenin yolunu açıklıyoruz. Birkaç dakikada kütür kütür yiyebileceksiniz. İşte tek yapmanız gereken... Buzlu su şoku Yumuşayan salatalığı kısa sürede kütür kütür formuna döndürebilmek için ihtiyacınız olan tek şey soğuk sudur. Suyun içerisine hazırladığınız buzları atın. Akabinde yumuşayan salatalıklarınızı bu soğuk suyun içerisine alın ve bir miktar bekletin. Yaklaşık 10 dakika sonra salatalıklarınızın kütür kütür olduğunu göreceksiniz.