İçişleri Bakanlığı açıkladı: Seçim günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı, bugün yapılacak olan yerel seçimlerde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Peki seçim günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı? İşte, cevabı…

ensonhaber.com

Mahalli İdari seçimlerinin yapılacağı gün geldi çattı. Vatandaşlar seçim saati boyunca açık ve kapalı olacak yerler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 Pazar gününe dair açık ve kapalı olacak yerlere ilişkin açıklamarını yapmıştı.

Yapılan açıklamalara göre 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak.

Tüm kafeler kapalı olacak, AVM'lerde ise alışveriş serbest olup kafe ve eğlence yerleri hizmet vermeyeceği paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı da yerel seçimlere ilişkin olarak nüfus müdürlükleri hakkında bir açıklama yaptı.

Seçim günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın seçim günü tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi. Bakanlık yaptığı söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, Vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için, tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2024 tarihlerinde hizmete devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”