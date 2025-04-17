İnanılmaz ticaret! Tanesi 220 dolara satılıyor...

Yağmur Uçar

Kenya'da karıncalar uluslararası biyoçeşitlilik anlaşmalarıyla korunuyor ve ticareti sıkı bir şekilde denetleniyor.

Geçtiğimiz günlerde dört kişi, popülerliği gittikçe artan yüzlerce nadir karıncayı ülkeden kaçırmaya çalışırken yakalandı.

BBC'nin haberine göre; Karıncalar iki ay hayatta kalmalarını sağlayacak test tüpleri ve şırıngalardaydı.

Kaçırılan canlılar arasında her biri yaklaşık 220 dolara satılan dev Afrika hasatçı karıncaları da vardı.

Nadir böcek türlerine olan talebin arttığını söyleyen doğal hayatı koruma kurumu Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) bunu önemli bir dava olarak nitelendirdi.

Koleksiyoncuların onları formicarium olarak bilinen özel yaşam alanlarında tuttuğu ve kolonilerini inşa etmelerini izlediği belirtildi.