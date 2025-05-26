IQ Testi: Avcıdan Önce Gizli Tavşanı Bulun

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Optik illüzyonlar bilişsel işlevlerin parlak testleridir. Gözleriniz her şeyi görmez. Algıladığınız şey ve beyninizin bunu nasıl yorumladığı iki farklı şeydir. Beyninizin boşlukları nasıl doldurduğu, dikkat dağıtıcı şeyleri nasıl filtrelediği ve örüntüleri nasıl belirlediği burada ortaya çıkar. Bu yüzden görsel hileleri hızla çözebilmek şans değildir.

Bu bulmacaları çözmede iyi olan kişiler, özellikle görsel-mekansal zeka olmak üzere IQ'da daha yüksek puan alma eğilimindedir. Beyinlerini yıllar boyunca hızlı sinirsel işleme, güçlü çalışma belleği ve eleştirel düşünme için eğitmişlerdir.

Bakalım bugün optik bir illüzyonu alt edip gizli tavşanı avcıdan daha hızlı tespit edebilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde avlanan bir avcı var. Köpeği, piposu ve tüfeği var.

Bir tavşan avcının gözlerinden saklanıyor. Görüntünün bir yerinde kendini çok ustaca kamufle etmiş.

Tavşan gerçekten odaklanmazsanız neredeyse görünmez olur. Sadece 5 saniyede onu görebilir misiniz?

Yaprakları, gölgeleri ve ana hatları tarayın.

Tavşanı görüyor musun? Bu meydan okuma beyninizi sınırlarına kadar zorlamakla ilgilidir.

Tavşanı gördünüz mü? Görmediyseniz, nerede saklandığını görmek için aşağı kaydırın. Tavşanı 5 saniye veya daha kısa sürede gördüyseniz, bravo!

Avcıyı ve optik illüzyonun kendisini alt ettiniz.

İşte çözüm;