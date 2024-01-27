IQ testi: Resimdeki köpeğin sahibi kim? Doğru cevap için 11 saniyeniz var…

Bu IQ testinde kafe önünde bekleyen bir köpek var. Bu köpeğin sahibi ise içeride oturuyor. Peki bu 3 adamdan hangisi köpeğin sahibi?
Biri kitaba dalmış, diğeri dizüstü bilgisayarına dokunan ve üçüncüsü telefonuna yapışık 3 adamı iyice inceleyin.
Zaman işliyor. Tam 11 saniyeniz var.
Unutmayın, yalnızca gerçek gözlemciler, yıldırım hızıyla hareket eden zihinlere sahip olanlar bu bulmacayı 11 saniyeden kısa sürede çözebilir. Cesaretinizi kanıtlamaya hazır mısınız?
Köpeğin sahibini gördünüz mü? Davayı 11 saniyeden kısa sürede çözen keskin gözlü dedektifleri tebrik ederiz!
Keskin gözlem becerileriniz ve sessiz ipuçlarını çözme beceriniz, sizi gerçek bir bulmaca ustası olarak gösterir.
Hala bu resimde köpeğin sahibini bulmaya mı çalışıyorsunuz? Hala arıyorsanız aşağıdaki cevaba bakın.