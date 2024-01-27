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IQ testi: Resimdeki köpeğin sahibi kim? Doğru cevap için 11 saniyeniz var…

IQ testi: Resimdeki köpeğin sahibi kim? Doğru cevap için 11 saniyeniz var… Bir köpek yavrusu, hareketli bir kafenin önünde kuyruğunu sallayarak oturuyor. Peki bu köpeğin sahibi kim? Bakalım 11 saniye içinde doğru cevabı bulabilecek misiniz…