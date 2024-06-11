IQ'su fışkıran okuyucular resimdeki hatayı 3 saniyede fark edecek... IQ Testi: Zekası yüksek olanlar köprü resmindeki çiftteki hatayı 3 saniyede fark edebiliyor. Onlardan biri misin? Şimdi görsel becerilerinizi test edin!

ensonhaber.com

Zeka bulmacaları okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test etmek için harika bir araçtır.

Burada okuyuculara bulmaca, şifre kırma, gizli nesneyi ya da hatayı bulma ya da görüntüdeki hatayı tespit etme şeklinde bir meydan okuma sunulmaktadır.

Daha ince ayrıntılara dikkat eden bir gözünüz var mı?

Hadi bulalım!

Yukarıda paylaşılan görselde bir çiftin köprü üzerinde ayakta durduğu görülüyor.

İlk bakışta her şey yolunda gibi görünse de bu resimde bir hata var ve okuyucunun görevi bunu 3 saniyede fark etmektir.

Bu zeka bulmacası, detaylara gösterdiğiniz dikkatin nihai testi olacak.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Hatayı fark ettiniz mi?

Acele etmek; zaman bitiyor.

Resmi dikkatlice inceleyin; hatayı fark etmeye çok yakın olabilirsiniz.

Ve..

Süre doldu.

Hatayı fark eden okurlarımızı tebrik ederiz.

Yapamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilirler.

Resimdeki hata köprünün diğer tarafında nehrin olmamasıdır.