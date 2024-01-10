İŞKUR en çok alım yapılan meslekleri açıkladı! Peki Türkiye’de en çok eleman ihtiyacı olan meslekler nelerdir? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en çok işçi alımı yapılan meslekler hakkında verileri yayınladı. İşte “En çok alım yapılan meslekle hangisi?” sorusunun cevapları…

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık ayı istatistiklerini yayımladı. Yayınlanan istatistiklere göre İŞKUR aracılığıyla 83 bin 407’i erkek, 55 bin 482’si kadın olmak üzere toplamda 138 bin 889 işe yerleştirme gerçekleşti.

Şehirler arasında Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleştirme gerçekleşen şehir ise İstanbul oldu. İstatistiklere göre İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi.

En çok alım yapan sektörler…

Sektörler baz alındığında ise en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde oldu.

Peki, en fazla çalışanın arandığı meslekler hangileri?

1-Özel Güzenlik(Silahsız)

2-Satış Danışmanı / Uzmanı

3-Turizm Ve Otelcilik Elemanı

4-Konfeksiyon İşçisi

5-Garson (Servis Elemanı)

6-Reyon Görevlisi

7-Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

8-Market Elemanı

9-Makineci (Dikiş)

10-Kasiyer