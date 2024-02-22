Islatma devri kapandı, kuru fasulyeleri soğuk suyla yıkayın... Türk yemekleri arasında çok sevilen sıkça yapılan kuru fasulyeyi ıslatma derdinden kurtaracak yöntem açıklandı. Bir gece önceden suda bekletme devri kapandı, artık soğuk suyla yıkayacak ve lokum gibi fasulyelere sahip olacaksınız.

ensonhaber.com

Akşam yemeklerinde sıklıkla tercih edilen ve oldukça fazla sevilen kuru fasulye yapılması zahmetli olan yemekler arasındadır. 1 gece öncesinden ıslatılmaya bırakılan fasulyeler için bu zahmeti ortadan çıkartacak bit yöntem ortaya çıktı.

Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu bakliyatın hazırlanma süreci ne yazık ki diğer bakliyat türlerine göre biraz zahmetli olabiliyor.

Çoğu kişinin uyguladığı suda bekletme yöntemini rafa kaldıracak ve daha kısa sürede lokum gibi bir kuru fasulye yapmanızı sağlayacak pratik bir yöntem daha var.

Islatma devri bitti…

Kuru fasulye ıslatma işlemi aslında gerekli olmayan ancak faydalı olduğu düşünülerek yapılan bir uygulama. Faydalı gibi görünürken ıslatma yöntemi ne yazık ki fasulye içerisindeki vitamin ve minerallerin azalmasına neden olan bir yöntemdir.

Besin değerinin azalmasına yol açan bu durum, tüketirken alacağınız sağlık faydalarını yok eder.

Kabukları yumuşatan bu işlem hem kabukların ayrılmasına hem de lezzetini kaybetmesine neden olabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için ise yapılması gereken şey çok basit.

İşte, ıslatma yerine uygulayacağınız bu yöntem hem daha kısa sürede pişirme işlemine geçmenizi sağlayacak hem de lezzetine lezzet katacak.

Fasulye pişirmeden önce yapmanız gereken tek şey soğuk suyla yıkadıktan sonra üzerini geçecek şekilde su doldurup bir taşım kaynatmak. Ardından hazırlanan diğer yemek malzemelerini içine dökebilirsiniz. Bu sayede vitaminli halinden faydalanabilecek hem de fasulyelerin dağılmamasını da sağlayacaksınız.

Ayrıca, soğuk su ile yıkayarak pişirme işlemine geçtiğiniz fasulyeleri kısık ateşte pişirmenizde yavaş pişmesinden kaynaklı daha iyi kıvam almasını sağlayacak ve lezzetli bir yemek elde etmiş olacaksınız.