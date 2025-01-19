İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek? Ocak 2025 İUP maaş tarihi

Yağmur Dinç

İŞKUR tarafından yürütülen İUP, işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir eğitim ve rehberlik programıdır.

Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

Katılımcılar 2025'in ilk İUP maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu kapsamda, "İUP Ocak 2025 maaşı yattı mı" sorusuna yanıt araştırılıyor.

İUP maaşı 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile 1.083,00TL'ye yükseltildi.

Peki, 2025 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? Ocak ayı İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte detaylar...

İUP OCAK 2025 MAAŞLARI YATTI MI

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.