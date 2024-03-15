İZSU açıkladı! İzmir'de büyük su kesintisi! 15 Mart İzmir su kesinti listesi...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İZSU), İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Cuma günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşların gündeminde yer alıyor.
İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.
Su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 15 Mart Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler...
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..