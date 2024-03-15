İZSU açıkladı! İzmir'de büyük su kesintisi! 15 Mart İzmir su kesinti listesi... İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İZSU), İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Cuma günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

Su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 15 Mart Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler...

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI