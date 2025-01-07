Kafe ve restoranlarda yeni dönem: O işlem için kişi başı ücret istenecek

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Son dönemlerde kafe ve restoranlarda gündeme gelen zorunlu harcama limitinin ardından bu kez de bazı işletmelerde rezervasyon kaporası uygulaması başlatıldı.

Bazı restoranlar, rezervasyon yaptıran müşterilerden "kapora ücreti" talep etmeye başlaması tüketicileri şaşkına çevirdi.

Daha önce sadece özel günler için geçerli olan bu uygulama, artık sıradan günlerde de zorunlu hale getirildi. İşletmeler, bu yöntemle garanti gelir sağlamayı hedeflerken, müşteriler uygulamanın adil olmadığını belirtti.

KİŞİ BAŞI ÜCRET İSTENİYOR

Söz konusu uygulamanın aktif olduğu restoranlar, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret belirlerken, bazıları ise müşterilerden seçilen menünün toplam tutarını önceden istiyor.

ATV’nin haberine göre, rezervasyon iptali durumunda pek çok işletme ise, rezervasyon kaporası adı altında alınan ücreti iade etmiyor.

Restoran sahipleri, bu uygulamanın işletmeleri zarar etmekten koruduğunu ifade ediyor. Bir işletmeci, "Rezervasyon yapanların en az yüzde 30’u gelmiyor. Bu yüzden yüzde yüz ücret alınması şart. Aksi halde işletmeler zarar ediyor" açıklamasında bulundu.

“İADE EDİLMESİ GEREK”

Gündemde büyük bir yankıya neden olan bu uygulama hakkında Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, açıklamalarda bulundu.

Güllü konuya dair yaptığı açıklamada, "Türk hukukunda 'kapora' doğrudan düzenlenmemiştir. Ancak 'bağlanma parası' ve 'cayma parası' gibi kavramlar yer alıyor. Eğer alınan ücret bağlanma parası olarak nitelendirilirse, iptal durumunda iade edilmesi gerekir. Ancak cayma parası olarak belirtilmişse iade edilmesi zorunlu değil

Rezervasyon için ödeme yapacak kişiler, bu ödemenin bağlanma parası olduğunu yazılı olarak teyit etmeliler. Rezervasyon iptali durumunda ise firmaya yazılı bildirimde bulunarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.