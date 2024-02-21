Kahveye bir çay kaşığı ekleyin, sindirim sisteminiz motordan farksız çalışsın… Her gün en çok tüketilen içeceklerin başında gelen kahve bu yöntemle sindirim sisteminizi motor gibi çalıştıracak ve kilo kontrolünüzü elinizde tutmanızı sağlayacak. İşte, kahvenizin içine eklediğinizde harikalar yaratacak o besin…

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Kahve içmek gün içinde en çok yapılan eylemlerden biridir. Özelliklede dinç olmak için tüketilen kahve hemen her saatte tercih edilen bir içecektir.

Türk kahvenize ekleyeceğiniz bir çay kaşığı besin, sadece lezzet olarak değil sağlık açısından da oldukça faydalı olacak. Sindirim sisteminiz için adeta bir hediye olacak.

Türk kahvesinin içine eklendiğinde çeşitli faydalar gösteren birçok besin vardır ancak kahvenize pekmez eklediğinizde gelmiş geçmiş tüm tarifleri rafa kaldıracaksınız.

Faydaları saymakla bitmiyor...

Kahve ve pekmez kombinasyonu, hem lezzet hem de sağlık açısından tercih edilmesi gereken yöntemlerden biridir.

Pekmezle pişirilen Türk kahvesi, hem sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor, hem de enerji seviyenizi arşa çıkarıyor.

Kafein içeren bir uyarıcı olan kahve, doğal şekerler ve karbonhidratlar içeren pekmez ile buluştuğunda sağlığınız açısından çeşitli faydalar oluşturan bir yöntem oluyor.

Pekmez, lif içeriği nedeniyle sindirim sisteminizi destekleyici özellikler içerir ve bazı pekmez çeşitleri de bağırsak hareketlerinizi düzenlemekte de oldukça etkilidir.

Aynı zamanda kemik sağlığında da oldukça önemli olan magnezyum ve kalsiyum içerdiğinden kahvenize ekleyeceğiniz bir çay kaşığı pekmez kahve içeriğindeki minerallerle buluştuğunda birden fazla derdinize deva olacak.

Ayrıca pekmez, doğal olarak tatlı bir lezzete sahip olduğundan kan şekerini dengeleyici olarak da kullanılır. Kahveyle birleştirildiğinde, tatlı krizlerini önlemeye ve tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olur. Bu da kilo kontrolüne ve daha dengeli bir beslenme alışkanlığına katkıda bulunur.

Pekmezli Türk kahvesi

Malzemeler:

Türk kahvesi

Su

Pekmez (tercihen dut veya üzüm pekmezi)

İsteğe bağlı olarak şeker

Kahve hazırlığı:

Bir cezveye, her fincan için bir Türk kahvesi fincanı kadar su koyun. Eğer kahvenizi şekerli içiyorsanız, bu aşamada şekerinizi de ekleyin.

Kahve suyunu ısıtmaya başladığınızda, her fincan için yaklaşık bir çay kaşığı pekmez ekleyin. Pekmezin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Cezve ısındığında, her fincan için bir tatlı kaşığı Türk kahvesi ekleyin. Kahveyi ve pekmezi iyice karıştırın.

Karışımı, orta ateşte yavaşça pişirin. Kahvenin üzerinde köpük oluşmaya başladığında, köpüğü fincanlara paylaştırın. Kahve kaynamaya başlamadan önce ocaktan alın ve fincanlara dökün.