Kamu memur alımı başladı mı? KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman?

Haber Merkezi

Kamu personeli alımı 2024 tarihleri iş arayışında olan ve kamuya bağlı kurumlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2024 yılının sonu yaklaşırken Bakanlıklardan yapılacak olan memur ve işçi alımı ilanları için gözler Resmi Gazete’ye kilitlenmiş durumda.

Özellikle KPSS’siz kamu personel alımı yapacak olan kurumların ne zaman başvuruya başlayacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, kamu personel alımı başladı mı? KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı ne zaman?

KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ KAMU PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden KPSS şartlı ve KPSS'siz memur alımı ilanlarına ulaşabiliyor.

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılara erişim sağlayabilir.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ