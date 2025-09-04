Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran doğa olayı için geri sayım başladı.

Tam Ay tutulması, diğer adıyla Kanlı Ay, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı gerçekleşecek.

Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girdiğinde kırmızıya bürünecek ve Türkiye’den de net şekilde izlenebilecek.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre tutulma, Türkiye saatiyle 20.31'de başlayacak ve 21.52'ye kadar sürecek.

Yaklaşık 82 dakika boyunca Ay, kırmızı-turuncu tonlara bürünerek gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturacak.

Kanlı Ay tutulması, Dünya atmosferindeki ışık kırılması sayesinde Ay’ın kızıl renkte görünmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu nadir doğa olayı, Türkiye dahil Avrupa, Asya ve Afrika’nın büyük bölümünden gözlemlenebilecek.

Bir sonraki tam Ay tutulması ise Mart 2026’da yaşanacak. Bu nedenle 7 Eylül 2025’teki Kanlı Ay tutulması, gökyüzü severler için kaçırılmaması gereken özel bir fırsat olarak öne çıkıyor.