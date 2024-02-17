Kek harcına süt yerine koyun, asla bayatlamayacak...

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Un, yumurta, şeker, süt...
Herkesin aklına bu malzemeleri görünce nefis bir kek tarifi gelir.
Ancak bazen malzemeleri değiştirmek, alıştığımız lezzeti daha da arttırabilir.
Özellikle süt, birçoğumuz için kritik olabilir.
Süt alerjisi olanlar yerine ikame edeceği bu malzeme ile günlerce taze kalmasını da sağlayacak.
Malzeme değiştirin
Kek tarifinde süt yerine yoğurt tercih edebilirsiniz.
Yoğurt, kekin dokusunu nemli ve yumuşak tutmaya yardımcı olan bir bileşendir. Aynı zamanda kekin içindeki yağı ve nemini dengelemeye yardımcı olarak daha lezzetli ve gevrek bir kıvam elde etmeye katkı sağlar.