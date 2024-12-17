Kış ayının şifa deposu el yakıyor: Kilosu altın değerinde!

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Kış aylarının en sevilen ve şifalı içeceklerinden biri olan ıhlamurun fiyatı, bu yıl büyük bir artış gösterdi.

Geçen yıl kilosu 600 TL olan ıhlamur, bu yıl 2.500 TL'ye kadar yükseldi. Ihlamurun fiyatındaki bu artışın başlıca nedeni, piyasada az bulunması ve üretim koşullarındaki zorluklar.

İklim değişiklikleri ve kuraklık, ıhlamur üretimini olumsuz etkileyerek arzı azalttı.

Bunun sonucunda, talebin yüksek olduğu bu dönemde fiyatlar da ciddi şekilde arttı.

KİLOSU 2.500 TL’DEN SATILIYOR

İHA'da yer alan habere göre; yüksek fiyatlara rağmen satışın devam ettiğini belirten aktar Murat Amanvermez, “Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor. 50 gramdan 5 porsiyon, 100 gramdan 10 porsiyon ıhlamur çıkıyor. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi ama bütçelerine göre az miktarda alıyorlar” dedi.

ALTERNATİF KIŞ ÇAYLARINA İLGİ ARTTI

Ihlamurun bu kadar pahalı hale gelmesi, vatandaşları daha uygun fiyatlı kış çaylarına yönlendirdi.

Amanvermez, “Ihlamurdaki pahalılık nedeniyle insanlar diğer kış çaylarına da rağbet gösteriyor. Çünkü diğer kış çayları ıhlamurdan daha ucuz. Bu nedenle hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisaya da ilgi arttı. En çok 100 gramı 30 TL’den satılan adaçayı tüketiliyor” dedi.