Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Sırbistan'ın güçlü temsilcisi Kızılyıldız'ın konuğu olacak olan sarı lacivertliler, sezonun ikinci yarısında rövanş peşinde.

İlk maçta 76-57'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, bu kez galip gelerek sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Son dönemdeki form grafiğiyle öne çıkan sarı lacivertliler, özellikle Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol gibi güçlü rakipleri yenerek moral bulmuş durumda.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki bu kritik maçı, hem grup sıralaması hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu önemli mücadele, Belgrad Arena’da saat 22.00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun zirvesindeki çekişmeli karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Carlos Garcia’nın yanı sıra Estonya’dan Rain Peerandi ve Fransa’dan Thomas Bissuel’in yer aldığı hakem üçlüsü yönetecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Kızılyıldız’a karşı istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, bu kez deplasmanda galibiyet hedefliyor.