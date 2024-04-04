Kulak memesine mandal asmak bakın ne işe yarıyor Gündelik hayatta sıkça rastladığımız çamaşır mandalı, artık sadece giysilerimizi asmak için değil, beklenmedik bir sağlık mucizesi için de kullanılıyor. Kulağa çamaşır mandalı asmak bakın ne işe yarıyor...

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Günlük hayatta sık sık yaşadığımız ağrılar ve sıkıntılar için, belki de cevabı kulağımızın içinde bulabiliriz.

Gün içinde enerji seviyelerimizin düştüğünü hissettiğimizde, çoğumuz kafein veya enerji içeceklerine yöneliriz.

Ancak tam da bu noktada devreye kulaklarınız giriyor.

Kulağınızda bulunan 6 noktaya yapılan basınç, sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek faydalar sunar.

Bir çamaşır mandalını kulağınıza tutturun, faydasına inanamayacaksınız.

1. Kısım omuz ve sırt ağrıları için:

Mandalı bu bölgeye bir dakika boyunca tutun ve gün içinde birkaç kez tekrarlayın. Sırtınız ve omuzlarınızdaki ağrının azaldığını fark edeceksiniz.

2. Kısım karın ağrıları için:

Karın bölgesindeki uzun süreli ağrılarınız için, tabii ki öncelikle bir doktora başvurmalısınız. Ancak geçici bir rahatlama için kulağınızın 2. bölgesine bir dakika mandal tutturmanın faydalı olabileceğini unutmayın.

3. Kısım eklem ağrıları için:

Kulağınızın 3. bölgesi, eklem ağrılarına karşı savaşmanıza yardımcı olabilir. Ağrı hissettiğiniz anlarda, bu bölgeye ara ara mandal tutarak basınç uygulayın ve rahatlamanın keyfini çıkarın.

4. Kısım boyun ve sinüs ağrıları için:

Boyun ve sinüs ağrılarından muzdarip olanlar için kulağın 4. bölgesine basınç uygulamak önemli bir rahatlama sağlayabilir. Mandalı bu bölgeye nazikçe bastırarak, sinüslerinizin ve boyun bölgenizin rahatladığını göreceksiniz.

5. Kısım sindirim sorunları için:

Küpe deliğinin tam üstündeki bölge olan 5. bölgeye uygulayacağınız basınç, sindirim sorunlarını hafifletmede etkili olabilir. Bu noktaya mandal tutarak, sindirim sisteminizin rahatladığını hissedeceksiniz.

6. Kısım kalp ve baş ağrıları için:

Son olarak, kulağınızdaki bu noktaya basınç uygulamak, kalp ve baş ağrılarını hafifletebilir. Mandalı küpe gibi kulağınıza takarak bir süre bekleyin ve ağrılarınızın hafiflediğini gözlemleyin.