Kurye yasağı kalktı mı, bitti mi? 22 Şubat İstanbul'da motokurye yasağı...

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İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul Valisi Gül, perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

İkinci duyuruya kadar yasağın devam edeceği belirtilirken yeni bir açıklama geldi.

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Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.” ifadelerini kaydetti.

Gül, açıklamasının devamında “Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.” söyleminde bulundu.