KYK bursu ne zaman bitecek 2025? Temmuz'da KYK yatacak mı?

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KYK burs ve kredisinden faydalanan öğrenciler, uygun görülen öğrenim süreleri boyunca her ay düzenli ödeme alıyor.

Yıl sonu yaklaştıkça ise merak edilen bir soru ise "KYK ne zaman kesilir" oluyor.

Mezuniyete yaklaşan öğrenciler, son KYK ödemesini hangi ay alacaklarını hesaplıyor.

Bu kapsamda, "Okul bitince KYK ne zaman kesilir", "KYK haziran ayında son mu", "Temmuz'da KYK yatacak mı" gibi sorular gündemde araştırılıyor.

Öte yandan KYK ödemesi almaya devam edecek öğrenciler ise yaz süresince para yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Peki; okul bitince KYK ne zaman biter? Yazın KYK kesilir mi? İşte detaylar...

OKUL BİTİNCE KYK NE ZAMAN BİTER

KYK kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır.

2024-2025 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin kredi ödemesi haziran ayı itibariyle sona erecektir.

KYK YAZIN YATACAK MI 2025

KYK bursu alan öğrenciler tüm eğitim dönemleri boyunca KYK bursu alırlar. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder.

KYK bursu örgün eğitim dönenimde olduğu gibi yaz aylarında da öğrencilerin hesaplarına yatırılır

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