Limona karanfil batırın, faydasına 1 gecede şaşırın...

Yağmur Uçar

Limon, sağlık açısından direkt tüketilmesi ile fayda sağladığı gibi haricen de işe yarıyor.

Limonlu birçok alternatif, fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi geliyor.

Daha da güçlendirmek isteyenler ise karanfile yöneliyor.

Limona karanfil batırmak, hem aromatik hem de doğal faydalar sağlayan basit ve etkili bir yöntemdir. Kötü kokuları yok etmek, haşereleri uzak tutmak, evin havasını tazelemek ve dekoratif bir görünüm elde etmek gibi pek çok farklı işlevi vardır.

İşte karanfilli limonun etkileri...

Limon ve karanfilin birleşimi, evdeki kötü kokuları gidermek için sıkça kullanılır.

Karanfil, antibakteriyel özelliklere sahip bir baharattır, limon ise tazeleyici ve ferahlatıcı bir kokuya sahiptir. Bu kombinasyon, evin havasını temizler ve taze bir koku bırakır.

Karanfil ve limon, bazı haşereleri uzak tutmak için de etkilidir. Özellikle sivrisinekler karanfilin güçlü kokusundan rahatsız olur, bu nedenle bir limona karanfil batırarak, sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.