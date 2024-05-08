Lobotomi nedir, ne işe yarar? Lobotomi yasaklandı mı? Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde uygulanan cerrahi bir yöntem olarak lobotomi, 1930'lu yıllarda geliştirildi. Peki, lobotomi nedir? Lobotomi ne işe yarar, faydaları nelerdir? Lobotomi nasıl yapılır? İşte bilgiler...

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Lobotomi, psikiyatri tarihinde önemli bir yer tutan ve çeşitli zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir cerrahi işlemdir.

İlk kez 1930'larda, Portekizli cerrah Egas Moniz ve Amerikalı cerrah Walter Freeman tarafından geliştirilen bir yöntem olan lobotomi, bir dönem psikiyatrik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynamıştır.

I. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında, savaşın insanlar üzerindeki etkisi nedeniyle psikolojik vakalarda artış yaşanması sonucu gerek duyulmuştur.

Günümüzde ise birçok ülkede yasal değildir ve suç sayılmaktadır.

Modern psikiyatrik tedaviler, ilaç tedavisi, psikoterapi ve nörolojik rehabilitasyon gibi daha güvenli ve etkili seçenekler sunmaktadır.

Peki, lobotomi nedir ve neden yapılır? Lobotomi ne işe yarar? Lobotomi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Lobotominin amacı

Lobotomi, beyindeki frontal lobun bazı bağlantılarını kesmek veya yok etmek amacıyla cerrahi bir müdahaleyi içeren bir işlemdir.

Hastanın duygusal tepkilerini ve davranışlarını kontrol etmek amaçlanır.

Lobotomi nasıl yapılır?

Hastaya genellikle genel anestezi verilir, böylece bilinçli olmaz ve ağrı hissetmez.

Cerrah, genellikle burun veya göz çukurları üzerinden beyine ulaşmak için bir yol açar. Bu girişim için farklı teknikler kullanılabilir.

Örneğin, Freeman-Watts standart lobotomi prosedüründe, burun delikleri üzerinden ince bir alet (lobotom) beyne sokulur ve frontal lobun bağlantıları kesilir. Bu, duygusal tepkileri ve davranışları kontrol etmeye çalışır.

Lobotomi etkileri

Lobotomi, frontal lobun bağlantılarının kesilmesiyle duygusal tepkileri düzenleme yeteneğini etkileyebilir.

Lobotomi sonrası bilişsel işlevlerde değişiklikler olabilir. Hafıza sorunları, dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü ve düşünme becerilerinde azalma gibi kognitif bozukluklar yaşanabilir.

Lobotomi sonrası kişilik değişiklikleri ortaya çıkabilir. Bu, hastanın davranışlarında, tercihlerinde ve ilişkilerinde farklılıklar gösterebilir.