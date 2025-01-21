Maklube nedir, içinde neler var? Maklube hangi yörenin yemeğidir?

Yağmur Dinç

Maklube; Suriye, Irak, Filistin ve Ürdün gibi ülkeler başta olmak üzere Türkiye'de de Arapların azınlıkta yaşadığı Siirt ve Mardin gibi yerlerde pişirilen bir yemektir.

Cemaatlerde pişen bir yemek olarak popüler hale gelen makbule, ters çevrilerek dökülür ve ortadan yenir.

Birçok cemaatte maklube pişirilmesi bir gelenek haline gelmiştir.

Maklube, sadece bir yemek olmanın ötesinde, sosyalleşmeyi teşvik eden bir sofradır. Ortak bir tabaktan yemek yenmesi, paylaşımı ve birlikteliği simgeler. Bu nedenle maklube, özellikle aile yemeklerinde ve dost toplantılarında tercih edilir.

Görüntüsü ile de dikkat çeken maklube nedir, içinde neler var, nasıl yapılır merak ediliyor.

İşte maklube hakkında merak ettikleriniz...

MAKLUBE NEDİR

Maklube, Arapça "devrilmiş, ters çevrilmiş" anlamına gelen bir tencere yemeğidir.

Bir tencere içinde katmanlar halinde hazırlanır ve ters çevrilir.

Ülkemizde en çok Mardin, Siirt ve Hatay çevresinde yapılan maklube, Arap mutfağından bir lezzettir.

MAKLUBE İÇİNDEKİLER

Alt katmanda kızartılmış sebzeler (patates, patlıcan, havuç gibi).

Orta katmanda pişmiş et (kuzu, tavuk ya da dana eti).

Üst katmanda ise baharatlı pilav bulunur.