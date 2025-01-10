Masterchef büyük ödül ne kadar? 2024 Masterchef şampiyonu ne kazanacak?

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Televizyon dünyasının en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, final günü için nefesleri tuttu.

Sezon boyunca hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından bir kişi, şampiyonluk kupasının ve büyük ödülün sahibi olacak.

İzleyiciler şampiyonun kim olacağını merak ederken, büyük ödülün detayları da gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Geçmiş sezonlarda para ödül ve araba ödülü gibi ödüllerin sunulduğu MasterChef Türkiye’de, bu yılın kazananı bakın ne kazanacak.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef Türkiye’nin finaline adım adım yaklaşılırken, şampiyona verilecek ödülün detayları henüz belli olmadı.

Daha önceki sezonlarda şampiyonlara sıfır kilometre araba verilmişti. Bu sezon birinciye verilecek ödül merak ediliyor. Ödülün yarı final turunun ardından açıklanması bekleniyor.