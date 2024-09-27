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Migreni şıp diye kesiyor; İlaçsız tek yöntem meğer buymuş...

Migreni şıp diye kesiyor; İlaçsız tek yöntem meğer buymuş... Kahve içerisine sıkacağınız birkaç damla limon, migrene dahi iyi geliyor.