Migreni şıp diye kesiyor; İlaçsız tek yöntem meğer buymuş...
Yağmur Dinç

Güne çekilmez bir ile mi uyandınız...

Hele ki migreniniz tuttuysa, geçmiş olsun!

Her baş ağrısında ilaç kullanmak rahatsız ediyorsa, bu yöntemi deneyin.

Oldukça etkili olan bu tarifle, migren atakları bile rahatlıyor.

Bu gibi durumlarda imdadınıza koşacak iki malzeme aşağıda:

LİMONLU KAHVE

Sürekli ağrı kesici kullanmak zorunda kalanlar için, limonlu Türk kahvesi denemeye değer bir alternatif olabilir.

Kahvenin kafein içeriği, kan damarlarının sıkışmasını sağlayarak ağrı hafifletici bir etki yaratır.

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Yağmur Dinç
Editör