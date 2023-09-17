Milli takımın başına sürpriz isim! Stefan Kuntz'un yerine gelecek isim sosyal medyayı salladı A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı başladı. Milli takımın başına geçmesi beklenen isimler arasında sürpriz bir isim yer aldı..

ensonhaber.com

Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugün görevden alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri Alman teknik adamı telefon ile arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

Son olarak Japonya ile oynanan hazırlık maçında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası Alman hoca hakkında eleştiriler artmıştı.

A Milli Takım'ın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz bu maçlarda 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli takımda yeni teknik direktör adayları belli olmaya başladı.

Milli takım ile adı anılan teknik direktörler arasında Fatih Terim, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman gibi isimler yer alıyor.

Sürpriz bir isim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için adı geçen bir diğer isim ise İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oldu.

Daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran başarılı teknik adamın milli takımımızın başına geçeceği iddia edildi.

2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 49 yaşındaki Vincenzo Montella kariyerinde Sampdoria, Milan Roma, Sevilla ve Fiorentina gibi takımları çalıştırdı.

Milli takımın yeni teknik direktörünün önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.