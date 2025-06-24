Mobil bankacılık kullanıcıları dikkat! Tehlike çanları çalıyor, hesaplar boşaltılabilir

Mobil bankacılık kullananları yakından ilgilendiren yeni bir uyarı gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

ABD merkezli siber güvenlik firması Zimpiremium zLabs, Türkiye’deki dijital bankacılık kullanıcılarına karşı yaptığı uyarıyla dikkat çekti.

Şirket tarafından yayımlanan son rapora göre, Android işletim sistemli cihazlara yönelik yeni bir zararlı yazılım, Türkiye'deki 11 bankanın mobil uygulamalarını hedef alıyor.

DİKKATLİ OLUN!

Türkiye’deki finans sektörünü hedef alan GodFather adı verilen bu kötü amaçlı yazılımın gelişmiş sanallaştırma teknikleri kullandığı ve özellikle Türkiye’deki dijital bankacılık ve kripto para kullanıcılarına odaklandığı belirtildi.

Yazılım, kullanıcıların banka uygulamalarına ait bilgilerini kopyalayarak şifre, PIN ve kimlik verileri gibi hassas bilgileri ele geçiriyor.

Bu zararlı yazılım ise, kullanıcıların zararsız gibi görünen bir MP3 indirme uygulamasını cihazlarına yüklemesiyle başlıyor. Uygulama, müzik erişimi için kullanıcılardan tam erişim izni istiyor ve bu izinlerin nasıl verileceğini adım adım göstererek kandırıyor.

İzinler verildiğinde, GodFather virüsü cihazlara yükleniyor ve banka uygulamaları üzerinde sahte ekranlar oluşturarak kullanıcıların gerçek bilgilerinin sisteme girilmesini sağlıyor ve bu bilgileri siber saldırganlara iletiyor.