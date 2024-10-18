Muza karanfil batırıp kaynatın, o derdi tarihe gömün...

Haber Merkezi

Sağlığınız için evde uygulanabilen birçok doğal yöntem bulunur bu doğal yöntemler arasında yer alan muz ve karanfil ikilisini o şekilde tüketen o sorunu kökten çözüyormuş.

Hemen herkesin yaşadığı yaygın sorunlar arasında yer alan ve çeşitli yöntemlerle çözülmeye çalışan uyku sorunu meğer muza karanfil batırmakla çözülüyormuş.

Her evde bulunan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan muz ve karanfili sizde bu şekilde kullanın geceleri yaşanan ve oldukça can sıkıcı olan uyku sorununun kökünü kazıyın.

MUZA KARANFİL BATIRIP KAYNATIN...

Pek çok kişinin yaşadığı yaygın sorunlar arasında yer alan uyku sorunun devası meğer kuza karanfil batırmaktaymış.

Uykusuzluğa karşı savaşmaya yardımcı olan bu yöntemde muza karanfil batırdıktan sonra kaynatarak hazırlayacağınız içecek uykuya dalmayı kolaylaştırır ve gece yarısı uyanma sorununu temelli bertaraf eder.

Karışımı hazırlamak için bir soyulmuş muz ve birkaç karanfil ihtiyacımız olacak. Karanfilleri meyvenin tüm uzunluğu boyunca batırmanız ve muzu yarım litre suyla dolu olan bir tencerede kaynatmanız yeterli oluyor. 10 dakika kadar kaynatmanızın ardından ocağı kapatın ve meyveyi yarım saat daha suda bırakın.

Suyun ılınmasının ardından muzu dikkatlice sudan çıkarın, elde edilen karışımı bir süzgeçten geçirerek uyumadan hemen önce içmeniz rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacak.

NOT: Yukarıda verilen bilgilen tıbbi bir tavsiye olmadığını unutmayın, herhangi bir alerjik hassasiyetiniz var ise doktorunuza danışmadan tüketmemeniz sağlığınız için önemlidir